شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح معرضا للفنون التشكيليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم بمشاركة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، اليوم الثلاثاء معرضاً للفنون التشكيلية والرسم لطلاب الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية تحت عنوان «رؤى منظورية» و«مقاربات ورؤي» بإشراف الدكتور هناء حليم سيدهم أستاذ النقد والتذوق الفني المساعد .

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية والدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

رافق رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرفة على المعرض الدكتور هناء حليم سيدهم والتي قدمت شرحًا لما يضمه المعرض من أعمال فنية من إبداعات طلاب الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية بالكلية.

أوضحت عميد كلية التربية النوعية الدكتور أماني شاكر، إن المعرض يهدف إلى إظهار أعمال الطلاب في ضوء الإمكانيات المتاحة لديهم .

أكدت شاكر تشجيع إدارة الجامعة للطلاب على المشاركة في الأنشطة والمعارض داخل وخارج الكلية لاكتساب الخبرات وصقل المهارات وتنمية الموهوبين وتقديم الدعم والرعاية لهم .

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورعبدالرازق دسوقي إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة.

وأكد د.دسوقي أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

يذكر أن كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ تنفذ الكثير من الأنشطة من بينها تلوين شوارع العاصمة ضمن مشروعات التخرج للطلاب في مختلف الأقسام.