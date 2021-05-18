شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بمتابعة منظومة العمل في قطاع الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعاً بمسؤولي الاستثمار وجمعيات المستثمرين، لبحث الموقف التنفيذي والموقف الحالي لبعض الملفات والموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماعات سابقة، وكذا الموضوعات المستجدة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للدفع بالاستثمار بالمناطق الصناعية على أرض المحافظة، وفي إطار تنفيذ القيادة السياسية والتي تترجمها الحكومة في خطوات عملية على أرض الواقع من خلال توفير المناخ الملائم لجذب استثمارات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ بني سويف على عدد من النقاط والتوجيهات للدفع بمنظومة العمل في قطاع الاستثمار، حيث شدد على تكثيف المرور الميداني المستمر على المصانع لتفقد مستجدات الوضع بها، والوقوف على المشكلات على الطبيعة أولا بأول لسرعة إيجاد أو التعاون في توفير الحلول المناسبة والسريعة،ومراجعة الالتزام بالاشتراطات القانونية في كافة المجالات،والوضع القائم للعمالة ومشاكلهم للتعاون مع الشركات والمصانع أو الجهات المعنية في إيجاد الحلول لها ،مع ضرورة رفع تقارير يومية بنتائج المرور الميداني، خاصة في حالة وجود مشكلات أو معوقات تقف حجر عثرة أمام جهود الدولة للدفع بالقطاع.

ناقش المحافظ عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بمنطقة كوم أبوراضي،حيث تمت مناقشة مشكلة ارتفاع أسعار بعض المواد الخام حسب معطيات الاقتصاد العالمي، وتأثير ذلك السلبي على بعض المصانع التي تعمل في مجالات الأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية، والتي أكد حيالها المحافظ على أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، لبحث الحلول والتيسيرات المتاحة التي تساهم في حل مشكلات بعض المصانع في هذا الشأن ،مؤكدا على ضرورة تعاون المستثمرين مع الأجهزة الحكومية المعنية وسرعة توضيح وعرض المشكلات قبل تفاقم أثارها السلبية على عملية الإنتاج والأيدي العاملة.

وناقش المحافظ مستجدات الحلول المطروحة لمشكلة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية، مشيرا إلى أنه المحافظة بذلت في هذا الملف جهوداً كبيرة ونوعية، من خلال دراسة المشكلة من كافة النواحي، مرورا بدراسة الحلول المتاحة فنياً من خلال لقاء وبحث عروض عدد من الشركات المتخصصة في معالجة الصرف الصحي والصناعي، وصولا لحل فني سيعمل على مشكلة الصرف الصناعي بالمنطقة بأكملها ويمنع الصرف على مصرف اللبيني، وجاري حاليا بحث تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمنطقة بياض العرب الصناعية، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إصلاح منظومة الصناعي بالمنطقة، حيث يجري تنفيذ الحل الدائم بعدما تم الانتهاء من الحل المؤقت الذي ساهم في حل المشكلة جزئيا ،والتي تنفذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات التي تم طرحها في اجتماعات سابقة ،تم توفير الحلول لها، والبعض الآخر يجري متابعة الحلول لها مع الجهات المعنية.

كما ناقش المحافظ عددا من الملفات والموضوعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تضمنت الموقف الحالي لأعمال التسليم النهائي لمرافق البنية التحتية بالمناطق الصناعية من الكهرباء والغاز ومحطات تنقية المياه والمعالجة والصرف الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وبعض التفاصيل المتعلقة بأعمال صيانة المرافق والإنارة العامة بالمناطق وطلبات التملك والتخصيص ومنح مهل لاستكمال بعض أعمال المرافق بمنشآت ومصانع المناطق الصناعية.

حضر الاجتماع:الأستاذة لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين،المهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية،الأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضى الصناعية،والأستاذة سلمى فتحي مدير منطقة 1/31،ورؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال بمنطقتي كوم أبوراضي وبياض العرب الصناعيتين.