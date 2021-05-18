شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفلسطينية: "أبو مازن" يعبر عن شكره للموقف القومى للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، عن تقديره العالى وشكره للموقف الوطنى والقومى الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرته الهامة للمساهمة فى دعم الشعب الفلسطينى من أضرار العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة.

وأضاف أبو مازن - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا الموقف القومى والتاريخى المصرى، يعبر عن حقيقة مصر ودورها العروبى فى دعم الشعب الفلسطينى، والدفاع عن حقوقه حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطينى، أن مصر كانت ولا زالت السند القوى والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية، وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.