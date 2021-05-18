شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تدعم مبادرة الرئيس لإعمار غزة وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ، نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

أضافت المبادرة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها ‏تؤكد على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة لتعزيز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

‏وتؤكد أن أعمار المنطقة مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وإذ تعرب مؤسسة حياة كريمة عن فخرها واعتزازها بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يأتي مؤكدا على مبدأ أن العمل هو الوسيلة التي تبنى بها الأمم وتعمر بها المدن ،وعليه تنضم مؤسسة حياة كريمة لمبادرة الرئيس لتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لصالح عملية الإعمار في قطاع غزة.

وفي إطار ذلك تدعم مؤسسة حياة كريمة كافة الجهات المصرية والإقليمية والدولية المعنية في المضي قدما في إعادة إعمار غزة جنبا إلى جنب لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تدعو المؤسسة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم هذه المبادرة الإنسانية والتضامن من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان.