شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يعلن تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الثلاثاء- بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس- في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار . وكان الرئيس السيسى ونظيره الفرنسي عقدا قمة ثنائية بقصر الإليزيه أمس، الاثنين، حيث استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التطورات الأخيرة. وأعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص، وأكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى يتصدر ترند تويتر بعد تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة

برز اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، على خلفية إعلانه عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأشاد رواد تويتر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم للفلسطينيين، مشيرين إلى دور مصر القيادى فى القضية الفلسطينية، وأن مصر هى الشقيقة الكبرى للدول العربية، فقال أحد المغردين: "الرئيس السيسي الوحيد اللي ما بيتكلمش شغال وبس لا بيطلع في مؤتمرات يقول شعارات ولا يرفع علم فلسطين والناس تهلل وراه، عايز تساعد فلسطين اتعلم"، وقال آخر: "الرئيس عبد الفتاح السيسى من باريس يعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.. تسلم الأيادى ياريس مصر معاك أم الدنيا لكل أشقائها العرب".





القوى السياسية تعلن توجيه قافلة مساعدات طبية وإنسانية للشعب الفلسطينى الجمعة

أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تنظيم قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني تتحرك يوم الجمعة المقبل لمعبر رفح، وذلك بالتنسيق مع حزبى حماة الوطن، والشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك فى إطار تحمل الدور المجتمعى تجاه قضية فلسطين.

وأضاف رشاد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، أن الموقف المصرى حيال القضية الفلسطينية يدعو للفخر والتقدير والاعتزاز، وفى عهد القيادة السياسية أصبحت القضية الفلسطينية ذات أولوية كبرى، والموقف المصرى على مر التاريخ يدعو للاعتزاز.

وأشار رشاد إلى أن الجهود العظيمة التى تبذلها القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية تؤكد أن مصر تعتبر هذه القضية أولوية، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم للقضية الفلسطينية يشعرنا بالفخر والاعتزاز.





ارتفاع درجات الحرارة غدا والقاهرة 35 درجة والإسكندرية 29 وأسوان 40

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف بحرارة الجو، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

المراسلون الأجانب: سجون مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية

أشاد المراسلون الأجانب بالاهتمام بالنزلاء خلف السجون، وذلك خلال زيارتهم لسجن الفيوم، حيث تجاذب الضيوف أطراف الحديث مع النزلاء، الذين أكدوا على حسن المعاملة من إدارة السجن.

وأكد الأجانب أن السجون المصرية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتهتم بالمنظومة الصحية والغذائية والرياضية للسجناء، فضلًا عن الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وشهدت سجون مصر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.مليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.





الصحة: تحويل الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا لــ400 مركز تطعيم بالجمهورية

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرارعمليات التسجيل علي موقع حجز لقاح كورونا على مدار الــ 24 ساعة مؤكدة أنه يتم التطعيم بعد التسجيل ووصول رسالة التأكيد على التوجة لمركز اللقاحات للحصول علي الجرعات المقررة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تحويل المسجلين على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا إلى 400 مركز للحصول على اللقاح بالمجان مشيرة إلى أن المصريين المتواجدين فى مصر من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يحصلون على اللقاح بالمجان أيضا.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الحجز على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg مشيرا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وضعت أولويات لتلقى لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.