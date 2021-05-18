شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يصف الكيان المحتل بـ"الإرهاب الإسرائيلى" صاحب "السجل الدموى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التى يمارسها جيش الاحتلال الغاصب فى حق الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم، من خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعى التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر، بكل اللغات.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته، كتب فيها: "استمرار الإرهاب الإسرائيلى في استهداف الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ عالمي مخز، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزا".

يأتي ذلك في إطار الحملة العالمية التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر -بكل اللغات- لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والتعريف بحقوقه المغتصبة، والتى أُعلن عنها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.