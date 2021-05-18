شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالمناجم تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لدعم إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، ولجانها النقابية وكافة قواعدها العمالية، برئاسة محمد أحمد عبد الحليم رئيس النقابة العامة، نائب رئيس اتحاد العمال، تأييدها المطلق لكافة قرارات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في دولة فلسطين من فتح المعابر والمستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين وإرسال كافة المستلزمات الطبية والمواد الغذائية اللازمة.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، فى بيان، مباركتها وتأييدها للمبادرة المصرية التى أعلن عنها الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة أعمار غزة، وإذ تشيد النقابة العامة بدور مصر الرائد في الوقوف بجانب الأخوة الأشقاء في الدول العربية وخاصة فلسطين .

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.