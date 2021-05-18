شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالمناجم تشيد بمبادرة الرئيس السيسى لدعم إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، فى بيان، مباركتها وتأييدها للمبادرة المصرية التى أعلن عنها الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة أعمار غزة، وإذ تشيد النقابة العامة بدور مصر الرائد في الوقوف بجانب الأخوة الأشقاء في الدول العربية وخاصة فلسطين .
كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.