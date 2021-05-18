شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف عن مبادرة إعمار غزة: الرئيس السيسى الداعم الأول لكل قضايا المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت عدد من الواعظات بوزارة الأوقاف، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقالت الدكتورة نيفين مختار عضو الهيئة الاستشارية العليا بالاتحاد الأفريقي الآسيوي للمرأة، والواعظة بوزارة الأوقاف، إن مبادرة الرئيس السيسى لإعادة الإعمار حدث عالمى، قائلة: "الرئيس السيسى دائما وأبدا هو الداعم الأول لكل القضايا التى تحدث فى المنطقة، وكل الدول العربية، حتى فى جائحة كورونا وجه الرئيس شحنات ودعم من مصر للوقوف إلى جانب الأشقاء العرب.

وأضاف الدكتورة نيفين مختار لليوم السابع: "مصر هى الدولة الأم التى تتوسط الدول فهي فعلا الأم التى يلجأ إليها الكل فى كل محنة، وأى انتهاك لحقوق المسلمين وخاصة المسجد الأقصى هو انتهاك لنا كمسلمين وعرب والرئيس السيسي هو الداعم الأول لحقوق الأشقاء الفلسطينيين".

كما أشادت المهندسة عبير أنور، الواعظة بالأوقاف، بمبادرة الرئيس مؤكدة أنها سطرت بالفعل لا بالقول درس في الثبات على المبدأ، و في الإيجابية وفي نصرة الحق، وأثبت أن النسق القيمي في المجتمعات القوية الأصيلة غير قابل للتبديل أو التعديل.

وأكدت المهندسة عبير أنور، أن كل مصرى يفتخر بقائدنا وبمصريتنا، قائلة: "مبادرة الرئيس أثلجت القلوب وقدمت العون لإعمار غزة فحققت غاية الله من خلقه: العبادة وعمارة الأرض".