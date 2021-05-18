شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بلندن: مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار بالأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير طارق عادل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إن مصر تجرى اتصالات مكثفة مع الجانبيين الفلسطينى والإسرائيلى وجميع الأطراف الفاعلة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال فى مقابلة مع (راديو بى بى سى 4 ) اليوم حول جهود مصر لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى أن مصر تبذل قصارى جهدها ، لكن لم يتم التوصل إلى تسوية حتى الآن..مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حذرت من تداعيات تصاعد العنف الأخير، وكانت قد حذرت قبل عدة أسابيع من تنامى التوترات فى القدس الشرقية وحى الشيخ جراح خلال شهر رمضان.

وأعرب السفير طارق عادل عن أمله أن تتدخل إلى جانب مصر الدول الفاعلة ، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة التى لديهما علاقات قوية مع الإسرائيليين من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إن مصر تبذل قصارى جهدها مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني، لكن بالتأكيد أن تدخل بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى من شأنه أن يساعد فى التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

وأشار السفير أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثا ومازال المبعوث الأمريكى متواجدًا فى المنطقة، والحكومة المصرية مستعدة لمناقشة التوصل إلى اتفاق لوقف النار مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى بمشاركة المبعوث الأمريكي.

وأوضح أن وقف إطلاق النار يشكل أولوية قصوى بالنسبة لمصر فى ظل ارتفاع عدد القتلى من المدنيين الأبرياء من الجانبين، على أن يكون هذا الاتفاق خطوة للأمام لجلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات لاستئناف محادثات السلام.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأجواء الحالية تساعد على العودة إلى طاولة المفاوضات قال السفير طارق عادل" لقد شاهدنا أن أى حادثة صغيرة من شأنها إثارة أعمال العنف ما يُسفر عن سقوط ضحايا وسيستمر هذا الوضع ما لم يتم التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية تُرضى جميع الأطراف، لكن للأسف خلال السنوات القليلة الماضية لم نشهد أى تحركات جدية للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ونظرًا لهذا الوضع، فقد رأينا أن أى حادثة صغيرة من شأنها إثارة أعمال العنف".