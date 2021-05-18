شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء عن مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة: ستظل مصر السند الحقيقى لقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أشادت دار الإفتاء المصرية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدة أن مصر ستظل السند الحقيقى والداعم للقضية الفلسطينية.

وكتبت الإفتاء، عبر حسابها على تويير: "ستظل مصر السند الحقيقى والداعم للقضية الفلسطينية للحفاظ على الحقوق المشروعة ودعم عمليات التنمية ومحاصرة العنف والإرهاب".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، التى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.