شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لا صحة لانتشار بطيخ فاسد بالأسواق والحاصلات الزراعية تخضع لعمليات فحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن البطيخ المصرى صحي وآمن وأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعى حول وجود بطيخ فاسد بالأسواق.

ووفقا لتقرير تلقاه" القصير" من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أنه تم أخذ عينات عشوائية لثمار البطيخ من الأسواق الرئيسية والفرعية في 11 محافظة هي القاهرة (سوق العبور)، الجيزة (سوق 6 أكتوبر) المنوفية –البحيرة – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – بنى سويف – الإسكندرية) بالإضافة الى سحب عينات من بعض الباعة الجائلين وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ في المعمل المركزي للمبيدات ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعين لمركز البحوث الزراعية.

وأكد القصير أن نتائج تحليل هذه العينات لم يكتشف وجود أى متبقيات للمبيدات أو الملوثات الميكروبية بها وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف أن مصر تُطبق برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات للمحاصيل الزراعية مشيرا إلى المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في جميع الأسواق العالمية ويزداد عليها الطلب من كل الدول لأنها تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل معامل الوزارة المعتمدة دوليا ، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية سواء للسوق المحلية أو التصدير.

وناشد وزير الزراعة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة القلق بين المواطنين.