شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تثمن مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة: ترفع العبء عن الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، ببالغ الفخر والتقدير جهود الدولة المصرية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعمار غزة ودعمها بـ500 مليون دولار وجهوده الحثيثة لرفع العبء عن الأخوة في فلسطين وتوفيرمختلف أوجه الدعم المادي والطبي.

أكد نقابة الأسنان، فى بيان، أنها تتابع عن كثب التطورات والأوضاع الجارية على الأراضي الفلسطينية منذ بداية الأزمة، من منطلق إيمان النقابة بالقضية الفلسطينية ودعما للروابط العروبة واتساقا مع الموقف المصرى المشرف - حكومة وشعبا -الداعم للقضية الفلسطينية

وأضافت النقابة: ومن هذا المنطلق ودعما للموقف المصري المشرف فإن النقابة العامة الأطباء الأسنان تعلن تعليق المشاركة في أى فعاليات تشارك فيها إسرائيل بصورة رسمية وتدعو جميع أطباء الأسنان لمقاطعة أى فعالية أو مؤتمر تكون دولة الاحتلال جزء منه فى هذه الظروف العصيبة.

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.