بكل اللغات.. شيخ الأزهر يصف الموقف العالمي تجاه القضية الفلسطينية بـ"المخزي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التي يمارسها الكيان الصهيونى الغاصب في حق الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم، من خلال تدوينة له على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بكل اللغات.

جاء ذلك خلال تدوينة له، الثلاثاء، قال فيها: "استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ عالمي مخزٍ، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزا".

يأتي ذلك في إطار الحملة العالمية التي اطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر -بكل اللغات- لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والتعريف بحقوقه المغتصبة، والتي أُعلن عنها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.