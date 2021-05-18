حرارة شديدة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة (الأربعاء والخميس).

وقالت الهيئة إن طقس الأربعاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ويكون لطيف إلى معتدل ليلا على أغلب المناطق.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 35 - 20، والسواحل الشمالية 28 - 19، جنوب سيناء 37 - 26، شمال الصعيد 36 - 22، جنوب سيناء 40 - 25.

وأكدت الهيئة، أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 - 20، والسواحل الشمالية 28 - 19، جنوب سيناء 38 - 26، شمال الصعيد 37 - 22، جنوب سيناء 41 - 25.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية عبارة عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.