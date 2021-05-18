"أفريقية النواب": مبادرة السيسي تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب اهتمامات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

أكد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب النائب الدكتور شريف الجبلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب اهتمامات مصر قيادة وحكومة وشعباً.

وقال الجبلي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة السيسي لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة تمثل ضربة البداية لإعادة الإعمار داخل القطاع بعد الدمار الذي تعرض له نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على البنية الأساسية والمنشآت السكنية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد للعالم كله أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على المواقف المصرية والتاريخية لدعم القضية الفلسطينية والاهتمام الكبير من مصر بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للفلسطينيين.

وأشار الجبلي إلى أن أكبر دليل على ذلك إسراع وزارة الأوقاف بتخصيص 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة وذلك بعد إعلان الرئيس السيسى لمبادرته من قلب العاصمة الفرنسية باريس، مطالباً من جميع دول العالم أن تقدم مبادرات مماثلة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.