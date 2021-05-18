شهادات مزورة ودورات وهمية.. الكشف عن نشاط كيان تعليمي مخالف بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على مدير كيان تعليمي وهمي بالدقهلية؛ بتهمة النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

كما تبين أن المتهم ينظم دورات تدريبية ودراسية وهمية؛ بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم.

وعُثر على (2 بروتوكول أكاديمى منسوب لإحدى الجامعات "مزور" – عدد من طلبات الإلتحاق بالأكاديمية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية – مبلغ مالى – عدد من الكتب الخاصة بالمواد العلمية خاصة بعدد من المجالات المختلفة – 4 أكلاشيهات خاص بالأكاديمية، طابعة وماسح ضوئى - 4 أجهزة "لاب توب" بفحصها فنياً تبين أنها محملة بالعديد من البرامج الدراسية والمطبوعات وملفات داله على نشاطه"- لوحة إعلانية مدون عليها إسم الأكاديمية والمواد العلمية التى تدرس بها وأرقام الهواتف بالإضافة إلى كمية من المضبوطات الدعائية والإعلانية باسم الأكاديمية).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.