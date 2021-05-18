حملة الـ3 أيام.. كواليس مطاردة مروجي المخدرات بمحيط الأكشاك والمقاهي



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 22 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 38 متهما وبحوزتهم 16 مجم حشيش، 1.5 كجم إستروكس، 1.4 كجم هيروين، 1 كجم أفيون، 1 كجم بانجو، 10 جرامات من مخدر الآيس.

وشملت المضبوطات 6 آلاف قرص مخدر، و7000 قرص مؤثر وتنفيذ 39 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 15 ألف جنيه وفرد خرطوش وعدد من الطلقات و41 هاتفا محمولا إضافة إلى 4 سيارات و5 دراجات نارية و6 قطع سلاح أبيض.

ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.