مباحث التموين تكشف حيلة مالك مخبز استولى على 13 مليونا من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك مخبز بلدي بالقليوبية؛ لاتهامه بالتلاعب بمنظومة صرف الخبز المدعم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

المتهم استولى على أموال الدعم بدون وجه حق حيث ورد تقرير الجهات المختصة أن قيمة المبالغ المالية المستولى عليها 13 مليونا و258 ألفا و818 جنيها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.