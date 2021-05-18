"اعتبرني زي بنتك".. ماذا قالت "مودة الأدهم" للمحكمة أثناء عرض أحراز قضية الاتجار بالبشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

دخلت المتهمة مودة الأدهم في نوبة بكاء شديد، أثناء عرض محكمة جنايات القاهرة، أحراز القضية المتهمة بها رفقة حنين حسام و3 آخرين، بالاتجار بالبشر.

وعرضت المحكمة عددا من الفيديوهات خلال الجلسة، والخاصة بالمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، والتي شملت الفيديوهات التي تم نشرها عبر تطبيق تيك توك.

وأثناء عرض اللجنة الفنية للفيديوهات، أنكرت "مودة" التهم المنسوبة إليها قائلة "مش أنا اللي في الفيديو.. والله ما استغليت الأطفال ومش ممكن أستغل الأطفال دي أبدًا"، حتى انهارت من البكاء داخل قفص الاتهام.

وأثناء مشاهدة إحدى الفيديوهات التي ظهرت بها "مودة" وهي ترقص، قاطعت "مودة" المحكمة، "عايزة أتكلم وأوضح لحضرتك حاجة مهمة"، وهو ما قابله رئيس المحكمة بالرفض وهددها بالخروج من الجلسة وعدم حضور ما تبقى منها .

وعقب انتهاء المحكمة من عرض أحراز القضية، دفع محامي مودة الأدهم، ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية من جريمة الاتجار في البشر.

وأضاف الدفاع أمام المحكمة: "مسلسلات رمضان فيها مشاهد أكتر من اللي موكلتي بتنشرها على التيك توك، وبتتذاع في التلفزيون كل يوم، وكمان في إعلانات بتستخدم الأطفال بشكل مستمر".

وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته قائلاً: "انظروا إليها بعين الرأفة والإحسان"، وحينها وجهت "مودة" حديثها إلى القاضي، "اعتبرني زي بنتك"، فطالبها رئيس المحكمة بالصمت، "في دفاع هيتكلم بالنيابة عنك".

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة مودة الأدهم، وحنين حسام و3 آخرين في اتهامهم بالإتجار بالبشر، للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و 3 آخرين.