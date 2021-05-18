"صور وفيديوهات رقص على مهرجانات".. ما هي الأحراز التي فرغتها المحكمة بقضية مودة الأدهم؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

فرغت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، أحراز قضية الاتجار في البشر، المتهم فيها حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتيات التيك توك".

وعرضت المحكمة عدد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، والتي شملت الفيديوهات التي تم نشرها عبر تطبيق تيك توك.

وتضمنت أحراز القضية التي أمرت المحكمة بتفريغها مجموعة من الصور الخاصة بمودة الأدهم، إضافة إلى فيديوهات خاصة بها وهي ترقص، ورسائل عبر الماسنجر مع شاب خليجي.

وواصلت الأجهزة الفنية أمام المحكمة فض أحراز القضية، وعرضت بعض الفيديوهات للمتهمة مودة الأدهم، التي أنكرت حقيقتها "مش انا اللي في الفيديو".

وأودع حرس المحكمة مودة الأدهم فور وصولها مُرتدية الزي الأبيض، والكمامة، خلف القفص الحديدي، المخصص للمتهمين بالقاعة.

ولم تكمل المتهمة ثوانٍ داخل القفص وصرخت في وجه الصحفيين المتواجدين بقاعة المحكمة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"، وذلك بعدما قاموا بتصويرها داخل قفص المحكمة.

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الثلاثاء، قضية محاكمة مودة الأدهم، وحنين حسام و 3 آخرين في اتهامهم بالإتجار بالبشر، للحكم بجلسة 20 يونيو المقبل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و 3 آخرين.