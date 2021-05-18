شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على حرص مصر والقيادة السياسية على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الرعاية للأشقاء في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية .

وأعلن المحافظ أثناء تفقده لسير وانتظام العمل في معبر رفح البرى أن جميع الأجهزة في خدمة الشعب الفلسطينى من كافة الفئات، وخاصة المصابين والجرحى جراء الاعتداءات الاسرائيلية، مؤكدا على وجود الاسعافات المجهزة والأطقم الطبية التي تقوم بفرز الجرحى والمصابين وباقى الحالات الانسانية وتصنيفهم وتوجيههم إلى أماكن العلاج والرعاية اللازمة .

وأضاف المحافظ أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 3 أنساق طبية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ،منها النسق الأول، مستشفيات شمال سيناء ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد) لاستقبال الجرحى والمصابين وتزويدها بالكوادر الطبية واستكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسيجين وأكياس الدم، والنسق الثانى وهو مستشفيات وزارة الصحة في مدن القناة بتجهيزها واعدادها، والنسق الثالث وهو المستشفيات المركزية بالقاهرة بتجهيزها واعداها لاستقبالهم حسب الحالة وطبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات .

كما تفقد المحافظ الحجر الصحى واللجان الموجودة داخل المعبر لخدمة الفلسطينيين، ووجه بتيسير العمل وبذل أقصى جهد لخدمة الأشقاء الفلسطينيين .

وأكد المحافظ على تواجد سيارات الاسعاف والطواقم الطبية والادارية لخدمة العابرين من المصابين والجرحى والحالات الانسانية.. حيث قامت هيئة الاسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء، و30 سيارة من المحافظات المجاورة )، إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية غرب القناة لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها، وهى مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .

ونوه المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات في المحافظة للتعامل مع الأزمة تحت اشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الاسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة .

محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري

محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري

محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري

محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري

محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري

محافظ شمال سيناء يتفقد سير وانتظام العمل في معبر رفح البري