شكرا لقرائتكم خبر عن بخلاف الطيور والأسماك..أهالي المنيا يلتهمون 2 مليون و 769 كيلو لحوم خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير عام الطب البيطري بالمنيا، ذبح 8520 رأس ماشية، داخل مجازر المحافظة، خلال شهر رمضان، بما يعادل 2 مليون و769 كيلوجرام لحوم، تم بيعها للمواطنين، بخلاف الطيور والأسماك .

وقال «عثمان» تخضع عمليات الذبح، للشروط العام من حيث الأعمار والحالة الصحية للماشية، مؤكدا أنه تم تحصين أكثر من 100 الف راس حيوان من الجلد العقدي، وجدري الأغنام .