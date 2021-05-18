شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قبطى يوزع وجبات على مرضى كورونا داخل العزل المنزلي بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع مجموعة من الشباب القبطي تابعين لمجموعة مار جرجس الكشفية بقرية بهجورة بنجع حمادي، بالتنسيق مع الكنيسة، وجبات على مرضى كورونا من مسلمين وأقباط داخل العزل المنزلي.

حيث قاموا بتوزيع الوجبات الغذائية الجاهزة على المرضى وأسرهم.

وأعلن شباب الكشافة، أن هذا العمل دليل على قوة التلاحم والترابط بين المسلمين والمسيحين في نجع حمادى في جميع المناسبات ومنها المرض داعين أن يرفع الله الوباء والبلاء.