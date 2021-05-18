شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك ينشر فيديو ساخرا من «الإخوان»: «يؤيدون من قتلوا أهل السنة وحاربوا الصحابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يتحدث فيه أحد الشيوخ عن جماعة الإخوان المسلمين، وأن قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس تبايع الجماعة وتعلن جهادها في سبيل «جماعة الاخوان المسلمين».

وعلق علاء مبارك على مقطع الفيديو ساخرا ونشر «ايموجي» يعبر عن دهشته مما تنتهجه الجماعة ومؤيديها، حيث تحدث الشيخ الذي ظهر بالمقطع عن تأييد الجماعة لـ «الخامنئي» الزعيم الشيعي الإيراني قائلا: جماعة الإخوان المسلمين تؤيد من قتلوا أهل السنة وحاربوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام».