شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ 13 شخصًا من الغرق بعد احتراق مركب صيد جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض مركب صيد الفيروز لحريق ضخم اليوم الثلاثاء اثناء تواجدها برحلة صيد بالقرب من منطقة حماطة بمرسي علم جنوب البحر الاحمر وتم انقاذ،١٣ شخص من الغرق والحريق كانوا على متن مركب الصيد ١٣ فردًا.

وحصلت "المصري اليوم" علي صور تظهر احتراق مركب الصيد.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم بأحد مراكب الصيد جنوب البحر الأحمر، وجاري متابعة الحادث وبيان ملابسات الحريق.

وأكد شهود عيان كانوا بالقرب من المركب المحترق، أنه تم انقاذ جميع من كانوا على متن مركب الصيد قريبة من المركب المحترق .

انقاذ ١٣ شخص من الغرق بعد احتراق مركب صيد جنوب البحر الاحمر