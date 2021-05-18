شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» يعلن دعمه لمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري الاتحاد العام للغرف التجارية اتصالات مكثفة بمنتسبيه للتكامل مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وقال المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى خدمات الذين يتجاوزون 5 ملايين منتسب بكافة أنحاء مصر لن يتأخروا عن التكامل مع مبادرة الرئيس لدعم أشقائهم في قطاع غزة في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص في كافة المبادرات».

وأوضح «العربى» أنه «تمت مكاتبة وزيرة التجارة والصناعة لإصدار قرار وزارى بقبول التبرعات من منتسبى الغرف لصالح إعادة الإعمار»، مشيرًا إلى أنه «يتم التواصل مع الغرف في جميع المحافظات لحث منتسبيهم للتبرع العينى بمواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار وكذا مشاركة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات لتنفيذ إعادة الإعمار».

وأشار إلى أن «تلك الجهود ستتكامل مع جمع معونات غذائية وطبية من منتسبى الغرف لإرسالها للأشقاء بفلسطين بالتنسيق مع الحكومة».