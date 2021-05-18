شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة بالنواب: تبرع مصر لإعادة إعمار غزة انتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في باريس عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الأعمار.

واعتبر «رضوان» في بيان، الثلاثاء، أن «إعلان الرئيس السيسي لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بأنها انتصار لحقوق الإنسان الفلسطينى لتجاوز الأزمات التي تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين».

وأشار إلى أن «الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى وطلب وقفا فوريا للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين».