شكرا لقرائتكم خبر عن العرابى: مبادرة السيسى لإعادة إعمار غزة ستشجع المجتمع الدولى لرفع المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة الإعمار فى غزة ستشجع المجتمع الدولى على الانخراط فى جهود إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن أهل القطاع، وستضع إسرائيل أمام صوت التعقل ووقف التصعيد العسكرى واللجوء إلى الوسائل المشروعة واحترام مبادئ القانون الدولى واحترام حقوق المدنيين أوقات الحرب.

وشدد السفير العرابى - تعقيبًا على إعلان رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار فى غزة- ضرورة النظر إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار استراتيجى واسع ، نظرًا لان مصر تسعى إلى أن ينعم محيطها الاستراتيجى بالهدوء والاستقرار.

وأوضح أن خط مصر الثابت هو دعم الشعب الفلسطينى سياسيًا وإنسانيًا، ورفع المعاناة التى يعيشها بمختلف الوسائل سواء كانت مساعدات معيشية أو تقديم الدعم الطبى وإعادة البناء والتعمير .

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر أكدت مسئولياتها التاريخية ودورها الفاعل فى حل أزمات المنطقة، وأنها دولة تسعى للسلام فى الإقليم ، وتنحاز دائما لمبادئ القانون الدولى والمواثيق الدولية، منوهًا بأنها رسالة ردع سلمية لكل من يتوهم انه يستطيع ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع وانتهاك الأعراف الدولية التى استقر عليها العالم المتحضر.