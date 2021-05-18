شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة: مبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة تؤكد تضامن مصر مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النقابة العامة لصيادلة مصر بمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وثمنت نقابة الصيادلة، فى بيان، جهود الدولة المصرية فى دعم ومساندة الشعب الفلسطينى انطلاقاً من فتح مصر لمعبر رفح البرى بشمال سيناء، لادخال المساعدات للقطاع ونقل الجرحى الفلسطينين وعلاجهم بعد تجهيز 11مستشفى بمحافظات شمال سيناء، إضافة إلى إرسال 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الاشقاء الفلسطينين بقطاع غزة وتذليل كافة العقبات.

وأكدت نقابة الصيادلة على تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء الفلسطينين ضد الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقدس، ودعت المجتمع الدولى للتدخل لوقف الهجوم الذى يتعرض له سكان حي "الشيخ جراح".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.