شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العراقى يثمن مبادرة مصر بفتح الحدود البرية مع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، بموقف مصر فى مساندتها للقضية الفلسطينية، فيما ثمن مبادرتها بفتح الحدود البرية مع مدينة غزة.

وقال مكتب الكعبى فى بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، استقبل بمكتبه اليوم نائب السفير المصرى ببغداد حازم الشوربجى ".

وأشاد الكعبى "بموقف مصر حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطينى وما يواجهه من عدوان سافر من قبل الكيان الصهيونى الذى هجر وقتل العشرات من أهالى مدينة القدس وقصف عشوائى لمدينة غزة".

وثمن الكعبي"مبادرة مصر بفتح الحدود البرية مع مدينة غزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، ودورها البارز فى حلحلة الأزمة"، داعيا "جميع البلدان العربية الى مساندة قضية العرب الأولى فلسطين حتى زوال هذا الاحتلال من ارضنا العربية الفلسطينية ".

وجرى الحديث على أهمية الانفتاح الاقتصادى بين العراق ومصر ، حيث اكد نائب السفير"تنامى حجم التعاون التجارى بين بغداد والقاهرة وأيضا حجم الاستثمارات"، منوهاً بأن هناك"رغبات متبادلة لتوسيعها خلال المرحلة المقبلة".