شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاجتماعيين تشيد بمبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الحميد أبو زيد، نقيب الاجتماعيين، أن مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية، وممثلى مجالس الفروع بمحافظات مصر، يوجهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعلانه عن المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار البنية الأساسية للأراضى الفلسطينية، ومساعدة الأشقاء على تجاوز محنتهم.

وأضاف أبو زيد، فى بيان: والنقابة بكامل مجالسها وأعضائها على العهد خلف القيادة السياسية حتى تنتهى تلك الهجمة البربرية الشرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، مؤكدا على وقوف جميع الاجتماعيين لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى للحصول على كافة حقوقة الشرعية.

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.