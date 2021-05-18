شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: وفد من الخبراء لزيارة مواقع الإعمار للدعم الهندسى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد حشيش، أمين صندوق مساعد نقابة المهندسين، المتحدث الإعلامي باسم النقابة، إن نقابة المهندسين المصرية تثمن وتؤيد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى غزة نتيجة الأحداث الأخيرة والعدوان الغاشم علي أبناء الشعب الفلسطينى من قوات الاحتلال الاسرائيلى.

وأضاف حشيش، فى بيان، أنه من منطلق الدور الوطني والعربي لنقابة المهندسين المصرية وانطلاقا من هذه المبادرة فإنه جارى إعداد وفد من الخبراء المهندسين والمهندسين الاستشاريين لزيارة مواقع الإعمار، عند السماح بذلك، وتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارات الفنية مساهمة من النقابة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة.

وأكد أن نقابة المهندسين دائما خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصرى والأمن العربي ومساندة الأشقاء العرب، وخاصة الاشقاء الفلسطينيين فى تجاوز هذه المحنة وتلك الظروف العصيبة، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية مثال وطني وقومي يحتذى به وتناشد دول العالم أجمع بأن تحذو حذو مصر لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق.