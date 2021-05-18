شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة يؤكد عدم تخلى مصر عن حماية كل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، قائلا: إن الرئيس قد عبر بموقفه فى فرنسا عن موقف المصريين أمام العالم كله بأن مصر لن تسمح لإسرائيل بإبادة الفلسطينين ومستشفياتها مفتوحة للعلاج وغذائنا نتشاركه سويا.

وأضاف خليفة، فى بيان أن نقابة المهن الزراعية وجموع الزراعيين تتقدم للرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص الشكر والتقدير والامتنان لمبادرته الكريمة التي تعبر عن إيمانه القومي بعروبته، ونجدته كمصرى لكل عربي يتعرض لظلم أو عدوان وها هو رئيس مصر يرد علي كل المشككين، أن مصر وقت المعارك لا تتخلى عن قيمها فى حماية كل عربي من عدوان غاشم أو ظلم الظالم بل يتحرك قائدها فورا سياسيا في فرنسا، ويعلن أن مصر ترفض العدوان على غزة، مشيرا إلى أنه بذلك تستكمل مصر رسالتها القومية والعربية لمساندة العرب في كل مكان.

وتابع: وعلي كل عربي تكالبت عليه الأعداء أن يعرف أن مصر رئيسا وشعبا وجيشا وشرطة في نجدتهم.

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.