شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: التعامل بنظام التمويل العقارى لشراء شقق الإسكان الاجتماعى حلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الثلاثاء، بثا مباشراً للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل الأكل ينقض الوضوء خاصة السمك واللحمة؟ وهل وضع يدى داخل غسالة الملابس تفسد الوضوء أيضا؟

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: لا، كل ما تم ذكره ليس من نواقض الوضوء، لكن ذلك قد يكون ناتج عن الوسواس، فنواقض الوضوء معروفة، هى: النوم، خروج شيئ من السبيلين، مس النساء، مس الفرج، لكن الأكل لا ينقض الوضوء.

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال: شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى حلال أم حرام أم ربا؟، قائلا: حلال وليست حراما أو ربا، لأنه بيع بالأجل، وهو أمر جائز.

وتلقى سؤال أخر جاء به: هل يجوز الجمع بين صيام أيام الدورة الشهرية فى شهر رمضان، مع الستة أيام البيض فى شوال؟ وأجاب قائلا: نعم يجوز، لكن ذلك لا يجعل الإنسان يأخذ الثواب الموعود عليه فى الحديث الشريف، والذى قال أن من صام ويتبعه بـ6 من شوال كان كصيام الدهر، حيث يتطلب ذلك صيام شهر رمضان كاملا أى قضاء أيام صيامه، ثم يتبع ذلك بستة من شوال.