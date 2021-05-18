شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: التعامل بنظام التمويل العقارى لشراء شقق الإسكان الاجتماعى حلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الثلاثاء، بثا مباشراً للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:" هل الأكل ينقض الوضوء خاصة السمك واللحمة؟ وهل وضع يدى داخل غسالة الملابس تفسد الوضوء أيضا؟
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: لا، كل ما تم ذكره ليس من نواقض الوضوء، لكن ذلك قد يكون ناتج عن الوسواس، فنواقض الوضوء معروفة، هى: النوم، خروج شيئ من السبيلين، مس النساء، مس الفرج، لكن الأكل لا ينقض الوضوء.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال: شقق الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى حلال أم حرام أم ربا؟، قائلا: حلال وليست حراما أو ربا، لأنه بيع بالأجل، وهو أمر جائز.