شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تورنتو بكندا تمنح الدكتوراه الفخرية لرئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية ويكلف للدراسات اللاهوتية بجامعة تورنتو بكندا عن منح درجة الدكتوراة الفخرية فى اللاهوت للدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر فى حفل خاص من خلال برنامج التواصل الافتراضى "زووم" نظرًا للقيود الحالية التى فرضتها جائحة كورونا، مساء اليوم الثلاثاء.



جامعة تورنتو

وذكرت كلية ويكلف بتورنتو أسباب منح رئيس الأساقفة درجة الدكتوراه الفخرية قائلة: تقديرًا لمساهمته فى نمو الكنيسة وتحولها من إبروشية لإقليم الإسكندرية والذى يشمل 10 دول إفريقية وأيضا نمو خدمات المجتمع فى مجال التنمية والصحة والتعليم بالإضافة للدور الفعال الذى يلعبه فى الحوار بين العالم الإسلامى والكنيسة.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الأساقفة بكلمة فى الاحتفال بعنوان "رسالة الكنيسة فى المجتمع".

جدير بالذكر أن كلية ويكلف بتورنتو تم تأسيسها عام 1879.

تحمل كلية ويكلف اسم جون ويكلف أحد رموز الإصلاح فى الكنيسة الأنجليكانية، الذى حرص على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات وحين علم بابا روما بذلك أمر بمنعه من التدريس فى جامعة أكسفورد وهو الأمر الذى لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كثيرين فى كافة أنحاء أوروبا.