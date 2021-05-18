شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تضبط 15 طنا من الأرز والسكر والأسماك مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه خلال إجازة عيد الفطر المنقضية شنت مديرية التموين بالتعاون مع شرطة التموين والمرافق حملات مكثفة، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بتكثيف الجهود فى مجال تفعيل دور الرقابة على مختلف المجال على مستوى الأسواق لحماية المستهلك من التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، حيث تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين من ضبط الأتي :

1- تحرير محضر برقم 6847 قسم شرطة البساتين ضد أحد المتاجر بصقر قريش لإدارته بدون ترخيص وحيازته منتجات مجهولة المصدر وتم ضبط 11 طن أرز و 2.5 طن سكر.

2- تحرير محضر برقم 6848 قسم شرطة البساتين ضد أحد المتاجر بصقر قريش وذلك لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 1350 علبة عصير و 1134 علبة جبن منتهية الصلاحية .

3- تم تحرير محضر رقم 1919 قسم القطامية ضد أحد المتاجر بالمنطقة الصناعية بالألف مصنع بالقطامية لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ على 4830 زجاجة زيت طعام و 678 علبة سمن .

4- تحرير محضر برقم 3348 قسم السيدة زينب ضد أحد شركات المستلزمات الطبية بالقصر العينى وتم ضبط 50 جهاز قياس سكر و10 مرتبة هوائية .

5- تحرير محضر 4072 قسم شرطة السيدة زينب ضد أحد محال المستلزمات الطبية بالسيدة زينب وتم ضبط 1250 كمامة طبية و 50 عبوة جل مطهر .

6- تحرير محضر برقم 6062 قسم الساحل ضد أحد محال المواد الغذائية وتم ضبط 2000 كجم سمك ماكريل مجهولة المصدر.