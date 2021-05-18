شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطالب بوضع حلول عاجلة لإنهاء التسرب البترولي بخليج جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الدكتور إيناس أبوطالب رئيس جهاز شرون البيئة، مسؤولي الشركة العامة للبترول برأس غارب بالبحر الأحمر بسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وإنهاء التسرب البترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة ب٦٠ كيلو متر والاستمرار في أعمال المكافحة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب البترولي من الامتداد للمياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب.

وتفقدت رئيس جهاز شؤون البيئة وعدد من باحثي ومسؤولي المحميات والبيئة بالبحر الاحمر موقع التسرب البترولي لمتابعة اعمال المكافحة والشفط والتعرف على الوضع على الطبيعية ومتابعة جهود السيطرة ومتابعة جهود باحثي البيئة في الموقع.

وواصلت الشركة العامة للبترول برأس غارب بالبحر الأحمر عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بالزيت الخام الذي شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، من باطن الأرض بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وذلك في ظاهرة طبيعية، بالإضافة لانبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة المصاحبة للتدفق البترولي وقررت الشركة العامة استمرار اقامة سياح وحواحز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة.