شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وسوق النيل الحضاري بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، والذي يأتي تنفيذه تزامنا مع الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في القضاء على تلك المناطق وتسكين أهالي هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد المشروع، الذي يُعد إحدى ثمار التعاون الجاد بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، حيث أشار المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إلى أن المنطقة تضم ١٢ عمارة بإجمالي ٢٢٠ وحدة سكنية، لافتا إلى أن هذه المنطقة كانت تُعد آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز، وتتمتع بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بكافة المرافق، منوها في الوقت نفسه إلى أن المخطط العام للمنطقة يشمل ممشى تم إنشاؤه موازيا لنهر النيل، ويضم مناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة ورصف الطرق بالأسفلت.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء، ومرافقوه بتفقد سوق النيل الحضاري بمدينة رأس البر، الذي يُعد من أهم المشروعات بخطة التنسيق الحضاري التي نفذتها المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضحت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، أن السوق يضم ٥ باكيات بإجمالي ١٩٢ وحدة، بجانب الجزء الإداري والأمني، والممشى الموازي لنهر النيل بطول ٤٠٠ م بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٠ مليون جنيه، مؤكدة في الوقت نفسه أن السوق الحضاري برأس البر يُعد نقلة نوعية مهمة لشارع النيل والمدينة بأكملها؛ نظرًا لما شهده هذا الممشى السياحي من تعديات، وانتشار الباعة الجائلين به، خلال الفترات الماضية.