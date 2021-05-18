شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسختها الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، الثلاثاء، إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسختها الثالثة 2021 بالمنطقة الآثرية بتل بسطة بمدينة الزقازيق، إيذاناً بإنطلاق فاعليات الأولمبياد، وذلك وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين بالأولمبياد.

بدأت مراسم الفاعليات بإنطلاق الشعلة من أمام الديوان العام يحملها أحد الأبطال الرياضيين من الطلائع لتجوب شوارع المدينة وصولاً لمنطقة أثار تل بسطة ليتسلمها محافظ الشرقية ويقوم بإيقاد الشعلة الثابتة، متمنياً للمشاركين الفوز بالمراكز الأولي في الألعاب الفردية والجماعية وحصد الميداليات والجوائز.

قال محافظ الشرقية إن أولمبياد الطفل المصري يُعد محاكاة لأولمبياد الشباب، ويهدف إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية وحصد المراكز الأولى، مؤكداً دعمه الكامل لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم تنفيذ أولمبياد الطفل المصري الثالث للطلائع بمراكز شباب «ناصر بالزقازيق- مشتول السوق- كفر صقر – منيا القمح- أبوحماد- فاقوس أبوكبير – الحسينية – مباشر بالإبراهيمية- سلمنت بمنيا القمح» وذلك للتنافس بين اللاعبين في ألعاب في ألعاب كرة القدم الخماسي (بنين وبنات )- كرة السلة (بنين وبنات )- كرة الطائرة (بنين وبنات )- كرة اليد (بنين)- ألعاب القوي 100 متر عدو، وثب طويل، دفع جلة (بنين وبنات)- تنس الطاولة (بنين وبنات)- كاراتيه كاتا (بنين وبنات ) – تايكوندو كروجي (بنين وبنات ) بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية .