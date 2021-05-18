شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعات «الوافدين والتعلم المدمج والمؤتمرات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،الثلاثاء، 3 اجتماعات للجنة العليا للوافدين، ومركز التعلم المدمج، ومجلس إدارة مركز المؤتمرات، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

ناقش رئيس الجامعة، خلال اجتماع الوافدين، بحضور الدكتور حسام نصار، المنسق العام للجنة، أخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها اللجنة بشأن امتحانات الطلاب الوافدين، كما ناقش إمكانية تعديل قرار «التوفل» للطلاب الوافدين ليكون شرط مناقشة وليس شرط تسجيل في الدراسات العليا.

فيما استعرض رئيس الجامعة، خلال اجتماع مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور خالد عباس، مدير المركز، عدد من الملفات التعليمية بكليات التجارة بنظام التعليم المفتوح، وبرنامج كلية رياض الأطفال، وبرنامج كلية الحقوق، معلناًعن الانتهاء من انتاج المقررات الإلكترونية الخاصة بالتعلم المدمج.

وخلال اجتماع مركز المؤتمرات، بحضور الدكتور أحمد فاروق مدير المركز، ناقش رئيس الجامعة مستجدات أعمال الصيانة والدهانات بالمركز، ووجه بتزويد المركز بكاميرات مراقبة إضافية واستبدال بعض الكاميرات القديمة بكاميرات حديثة.