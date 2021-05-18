شكرا لقرائتكم خبر عن تسلل للسباحة فجرًا.. غرق شاب بشاطئ النخيل «المغلق» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي شاب مصرعه غرقا، الثلاثاء، في مياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تبين من التحريات ان الغريق تسلل للشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد بتعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص تسلل المدعو «محمد حمادة» 17 عاما، مقيم مركز بسيون محافظة الغربية، فجرا لشاطئ النخيل، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بغلق الشواطئ ومنع ارتيادها.

ووفقا لشهود عيان، تعرض الشاب المذكور للغرق أثناء الاستحمام بالشاطئ المعروف بـ «شاطئ الموت»، وجرى انتشاله بمساعدة آخرين كان برفقتهم داخل البحر.

جرى نقل الشاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالكيلو 21 لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وافق على اعتماد البروتوكول المبرم بين المحافظة وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان.

وينص البرتوكول على استغلال الجمعية للمساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، بقيمة تقدر بثمانية ونصف مليون جنيه تزداد ١٠ ٪ كل عام.

ووفقا للبرتوكول تكون جمعية 6 أكتوبر مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ، وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج، فضلا عن تعيين شركة الإنقاذ.