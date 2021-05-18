شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل لها .. قيادات جامعة بنها يهنئون الأمين العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفاتن خربوش الأمين المساعد لشؤون خدمة المجتمع، ورفعت نان الامين المساعد للشئون الادارية، وأيمن بيومي الأمين المساعد للشئون الماليه، بتقديم التهنئة لـ«شرين شوقي»، على صدور قرار مجلس الوزراء بتعينها أمينا عاما للجامعة بالمستوى الوظيفي العالية، متمنين لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد.

يذكر أن منصب أمين عام الجامعة، حدد قانون تنظيم الجامعات اختصاصاته من بينها، الاشتراك مع المسؤولين في رسم السياسة العامة للجامعة بما يكفل تحقيق أهدافها وأداء رسالتها والعمل على وضع هذه السياسة موضع التنفيذ، وكذلك الإشراف على الشؤون المالية والإدارية على مستوى الجامعة ومراجعتها بقصد التأكد من سلامة العمل وتطبيق القوانين المنظمة للعمل داخل الجامعة.