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حملة لإزالة التعديات بتقسيم أبو عشرة بالغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء حملة إزالة بتقسيم أبو عشرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

حيث تم ازالة عدد 20 حالة تعدي عبارة عن أسوار وبلكونات من الطوب الأحمر والحديد على مساحة 1200 م بارتفاع 3 متر بتقسيم عمارات أبو عشرة .

وشدد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة على رؤساء الأحياء ومساعدي رئيس المدينة بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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