شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات بتقسيم أبو عشرة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة اليوم الثلاثاء حملة إزالة بتقسيم أبو عشرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بإزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

حيث تم ازالة عدد 20 حالة تعدي عبارة عن أسوار وبلكونات من الطوب الأحمر والحديد على مساحة 1200 م بارتفاع 3 متر بتقسيم عمارات أبو عشرة .

وشدد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة على رؤساء الأحياء ومساعدي رئيس المدينة بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.