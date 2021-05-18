شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن «طاقة نور»... إجراء 1700 عملية لمرضى العيون بقرى «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت اشراف ورعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إجراء 1700 عملية شبكية لمرضى غير قادرين بقرى حياة كريمة بـ7 محافظات ضمن مبادرة «طاقة نور» للكشف على أمراض العيون، خاصة أمراض الشبكية، وفى اطار جهود صناع الخير في تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، في تصريحات صحفية، إن المرضى الذين تم اجراء عمليات جراحات الشبكية لهم كان قد تم تشخيص احتياجهم لاجراء الجراحات في قوافل مبادرة «طاقة نور» التي جابت قرى حياة كريمة بسبع محافظات هي اسيوط وسوهاج والاقصر واسوان والبحيرة وقنا والدقهلية ونظمت داخل هذه القرى 39 قافلة طبية متخصصة وقعت الكشف على قرابة 20 الف مواطن من سكان هذه القرى والقرى المجاورة

وأشار عبدالفتاح إلى ان قوافل مبادرة طاقة نور داخل قرى حياة كريمة قدمت خدمات توقيع الكشف وتشخيص الاحتياج لاجراء عمليات جراحية بالمجان تماما من خلال فريق من أمهر أطباء العيون في مصر وبدعم من السادة المحافظين وبحضور عدد منهم

واوضح أنّ صناع الخير تشارك بفعالية في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، بتقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان في مجالات مكافحة العمى.

يذكر أنّ قوافل مبادرة «طاقة نور»، تهدف للحد من أخطار أمراض الشبكية وأمراض العيون، وأنّ قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماما، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.