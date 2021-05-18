شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بكل حزم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء لحماية صحة وسلامة المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة .

وأكد محافظ القاهرة أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات تتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بألا تتجاوز نسبة الإشغال 50% في المطاعم والكافيهات مع التزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتشديد على التباعد الاجتماعي واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بعدة حملات مسائية أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وعدم الغلق في التاسعة مساءً، من بينها تحرير 94 محضرًا لمقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضرًا، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضرًا، وأحياء المنطقة الغربية 21 محضرًا، وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضرًا.