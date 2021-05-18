شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر البحر الأحمر» يتسلم أسئلة امتحانات معهد القراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اليوم الثلاثاء فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والأستاذ عبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، يرافقهم أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات، وحسن عبدالباسط مدير أمن المنطقة الأزهرية، أسئلة امتحانات معهد القراءات على مستوي البحر الاحمر.

وأكد الهواري أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات معاهد القراءات يوم السبت المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا والزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات.