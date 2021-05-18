شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٩٠ شيشة وفض سرادقات عزاء وأفراح ضمن إجراءات مواجهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها اليومية في شوارع مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها الحكومة المصرية، لمجابهة إنتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون والمساعدة للأجهزة الأمنية، في الحملات اليومية التي تشنها لمراقبة أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات ، وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطر،ق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق حملة مكبرة، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن إعادة الانضباط للشارع ورفع كافه الاشغالات المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، أسفرت الحملة عن تشميع مقهي بمنطقة الزرقية ومصادرة ٢٥ شيشة ، كما تم رفع ٦٦ حالة إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات وإشغالات متنوعة أمام المحال التجارية.

وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، من فض عزاء بقرية كفر أباظة التابعة للوحدة المحلية بالزهراء والتنبية على أصحاب العزاء باتخاذ الإجراءات والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بالفيروسات المعدية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بفض سرادق فرح بقرية دبيج ورفع الفراشة وأعمال الانارة والكراسي ، و تم تفرقة الاهالي واخلاء المنطقة تماما من التجمعات حرصا على صحة وسلامة الجميع.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بالمركز حملة مكبرة لضبط المخالفين بالاجراءات الاحترازية، وتم مصادرة ٦٣ شيشة و ٤ طاولات من الكافيهات المخالفة بالمدينة والوحدة المحلية بقرموط صهبرة ، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات ، بغلق وتشميع ورشة إصلاح موتوسيكلات على طريق عزبة أبوطاحون التابعة لمدينة القنايات ، مفتوحة فى مواعيد الحظر،بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بحمله علي المحال التجارية والمقاهى و اسفرت الحملة عن غلق ١ مقهي بقرية بنى عياض ومصادرة ٢ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، بتغريم ٢٠ مواطن غير ملتزم بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع إدارة الاشغالات بغلق مقهي بشارع المنسي مخالف لتوقيتات الغلق، وذلك في استجابه فورية لشكوى أحد المواطنين، من مخالفة صاحب المقهي لتوقيتات الغلق المقررة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.