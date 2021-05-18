شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تورنتو بكندا تمنح الدكتوراة الفخرية لرئيس أساقفة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت كلية ويكلف للدراسات اللاهوتية بجامعة تورنتو بكندا، درجة الدكتوراة الفخرية في اللاهوت، للدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الاسكندرية في الكنيسة الأسقفية بمصر، وذلك في حفل خاص من خلال برنامج التواصل الافتراضي «زووم» نظرًا للقيود الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.

وذكرت كلية ويكلف بتورنتو، أسباب منح رئيس الأساقفة درجة الدكتوراه الفخرية، قائلة: «تقديرًا لمساهمته في نمو الكنيسة وتحويلها من ايبارشية لإقليم الإسكندرية والذى يشمل ١٠ دول إفريقية، وأيضا نمو خدمات المجتمع في مجال التنمية والصحة والتعليم بالإضافة للدور الفعال الذي يلعبه في الحوار بين العالم الإسلامى والكنيسة».

من المقرر أن يشارك رئيس الأساقفة بكلمة في الاحتفال بعنوان «رسالة الكنيسة في المجتمع».

الجدير بالذكر أن كلية ويكلف بتورنتو تم تأسيسها في عام 1879، وتحمل كلية ويكلف اسم جون ويكلف أحد رموز الإصلاح في الكنيسة الأنجليكانية والذى حرص على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات وحين علم بابا روما بذلك أمر بمنعه من التدريس في جامعة أكسفورد وهو الأمر الذي لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كثيرين في كافة أنحاء أوروبا.