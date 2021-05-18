شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال جولته بمحافظة دمياط، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي رأس البر، الذي يُعد من المشروعات المهمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بتكلفة تقدر بنحو ٢٤٠ مليون جنيه.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل تفقده لمحطة المعالجة بمدينة رأس البر، حجم الأعمال الكبير، الذي تقوم به الدولة حاليا في مشروعات الصرف الصحي، وخاصة لمد خطوط الصرف للقرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس " حياة كريمة"، مطالبا بتكثيف العمل في مختلف مواقع العمل بهذه المشروعات لإنجازها في أقرب وقت، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ، لخدمة أهالينا في جميع محافظات الجمهورية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بوزارة الاسكان، عن مكونات المحطة التي يصل إجمالى طاقتها الاستيعابية إلى ٧٥ ألف م ٣ /يوم، للمعالجة الثنائية بنظام التهوية البيولوجية السطحية بإجمالى مساحة ٦٣ فدانا، والتي من المقرر أن تخدم نحو ٥٠٠ ألف نسمة بمدينة رأس البر، وقرية السنانية، ومنطقة شرق الميناء، كما تغطي المحطة الضغط بمدينة رأس البر خلال فترة الصيف، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من مرحلتين؛ الأولى بطاقة ٥٠ ألف م٣/ يوم على مساحة ٤٨ فدانا، والثانية "التوسعات" بطاقة ٢٥ ألف م٣/ يوم على مساحة ١٥ فدانا.

وأكد اللواء إيهاب خضر أن نسبة تنفيذ المحطة تبلغ ١٠٠% وتم تسليمها بالفعل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى تمهيدا لتشغيلها.

من ناحيته، قدم المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، شرحا حول الجهود التي بذلتها الشركة خلال أزمة كورونا في عام 2020، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير خلال هذا العام بتكلفة إجمالية تصل إلى 92 مليون جنيه، من بينها إنشاء مصنع للكمامات الطبية بتكلفة بلغت 1,2 مليون جنيه، كما تم إنشاء مركز للرعاية الطبية بتكلفة تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه، إضافة إلى المخازن الرئيسية بقيمة 40 مليونا، ومعمل مركزيّ بقيمة 30 مليونا، فضلا عن إقامة مركز خدمة عملاء متطور بقيمة 7 ملايين جنيه، كما تم تطوير إدارة إصدار الفواتير وإنشاء قاعات جديدة بالشركة.

وقال المهندس محمد عسل: حرصا على النهوض بالخدمات المقدمة للعاملين بالشركة، تم شراء 3 اتوبيسات جديدة لنقلهم إلى أماكن عملهم، إلى جانب إنشاء مركز لتدريب العاملين بقيمة 5 ملايين جنيه.

وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية التي تحققت للتصدي لأزمة انتشار فيروس كورونا، أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع المجتمع المحلي لتعقيم شوارع وميادين المحافظة، وتنفيذ التعقيم الدوري للمدارس المنتشرة في أنحاء المحافظة، فضلا عن تعقيم دور العبادة خلال فترة ذروة الأزمة، كما تم إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار التى تحتوي على 1000 بلاعة موزعة على مختلف المراكز بالمحافظة، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها بأرجاء المحافظة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه اصطفاف بعض معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدد ١٠ سيارات كسح ٤ م٣ و١٠ سيارات ربع نقل محملة بعدد ٢ طلمبة كسح، وكذا سيارتين مدمج يتم استخدامهما بمهام شفط تجمعات المياه وبعض الأعمال الفنية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد توسعات مشروع خزانات مياه رأس البر التى تم تنفيذها مؤخرًا بتكلفة قدرها ٤٠ مليون جنيه، حيث شهد رئيس الوزراء بدء تشغيل الخزانات، واستمع لشرح تفصيليّ عن المشروع الذي يضم خزانين بسعة ٥٠٠٠م٣ ومساحة ١٣٠٦ م٣ للخزان الواحد، بالإضافة إلى خزانين قائمين بالفعل، فضلا عن شرح الموقع العام والسور والأعمال الكهروميكانيكية، وما تم تنفيذه من أعمال لربط الخزانات الجديدة بالقائمة مسبقا.

وتمت الاشارة إلى أن المشروع يخدم ٣٠٠ ألف نسمة بمدينة رأس البر؛ حيث يهدف المشروع إلى تغطية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب بالمدينة، لاسيما خلال فصل الصيف بسبب تردد الآلاف من المواطنين من محافظات مختلفة على المدينة وكذا تغطية التوسعات العمرانية برأس البر، الأمر الذى وضع حتمية إنشاء مشروع لتعزيز المدينة بمياه الشرب.