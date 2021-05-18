شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تخصص 50 مليون جنيه لتقديم مساعدات طبية وغذائية لأهالي غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تأييده للمبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، معلنا تخصيص 50 مليون جنيه من الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة.

وأضاف: «باسمي وباسم وزارة الأوقاف وجميع العاملين بها نؤيد ونثمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، فهذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية».

وأكد وزير الأوقاف في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

وأوضح وزير الأوقاف أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة له موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف: «وقد خصصنا خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة».